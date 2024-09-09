Політика

Рада звернулась до канадського парламенту, щоб зупинити показ фільму “Росіяни на війні”
9 Вересня 2024 20:58
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пропаганда, рада, канада
Кадр із фільму "Росіяни на війні"

Українські парламентарі звернулись до канадського парламенту не допустити показ пропагандистського фільму “Росіяни на війні” на кінофестивалі в Торонто.

Відповідний лист надіслала депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з Канадою до Парламенту Канади, передає пресслужба ВРУ.

“Цей кейс став яскравим прикладом того, як росія завдяки мʼякій силі намагається просувати свої наративи про “більш глибоке розуміння війни”. І, на жаль, робить це досить успішно”, – зазначила заступниця Голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук. 

Окрім показу на Венеційському кінофестивалі, планується показ стрічки на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Ба більше, фільм отримав до свого бюджету $340 000 від Канадського медійного фонду, який фінансується Урядом Канади.

Народні депутати України закликали колег активізувати роботу та застосувати всі парламентські засоби, щоб не допустити показ фільму на кінофестивалі в Торонто.


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