Питанням передачі Patriot Зеленський займається особисто

Україна прагне отримати від США ЗРК Patriot, щоб протистояти російським масованим атакам. Переговори тривають на рівні президентів обох держав.

Зеленський підтвердив, що веде переговори з лідером США Джо Байденом щодо передачі Україні систем ППО Patriot. За його словами, Україна наразі потребує засобів ППО, тому ведуться постійні переговори з партнерами.

Зеленський сказав, що такі переговори тривають з Францією, Італією та США. Він зазначив, що особисто займається питанням передачі систем Patriot.

“Процес іде, я цим особисто займаюсь. В принципі це дуже для нас потрібно… Для мене це важливо – це мої особисті стосунки з президентом Байденом”, – заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що “з великим позитивом дивиться на це питання”.