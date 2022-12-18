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Питанням передачі Patriot Зеленський займається особисто

18 Грудня 2022 14:21
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зеленський, ппо

Україна прагне отримати від США ЗРК Patriot, щоб протистояти російським масованим атакам. Переговори тривають на рівні президентів обох держав.

Зеленський підтвердив, що веде переговори з лідером США Джо Байденом щодо передачі Україні систем ППО Patriot. За його словами, Україна наразі потребує засобів ППО, тому ведуться постійні переговори з партнерами.

Зеленський сказав, що такі переговори тривають з Францією, Італією та США. Він зазначив, що особисто займається питанням передачі систем Patriot.

“Процес іде, я цим особисто займаюсь. В принципі це дуже для нас потрібно… Для мене це важливо – це мої особисті стосунки з президентом Байденом”, – заявив Зеленський.

Зеленський зазначив, що “з великим позитивом дивиться на це питання”.


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