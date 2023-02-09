Питання про винищувачі для України (схоже, може бути) вирішене – Єрмак

Питання постачання Україні винищувачів вирішене, заявив глава президентської канцелярії Андрій Єрмак.
“Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом”, – написав він у своєму Telegram.
Через деякий час пост був виправлений на: “Питання далекобійної зброї та винищувачів для України, схоже, може бути вирішене. Деталі трохи згодом”.
Цими днями президент Володимир Зеленський здійснює європейське турне, мета якого – домовитися з союзниками в ЄС про нові військові постачання та їх терміни.
У четвер Зеленський виступив у Брюсселі перед депутатами Європарламенту.
У ході засідання голова органу Роберта Мецола закликала уряди європейських країн поквапитися з рішенням надати винищувачі, які, за її словами, так необхідні Україні для перемоги.