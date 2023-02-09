П’ятеро – “200”, 13 – “300”: прикордонники зупинили російську піхоту

На Донеччині стрілецькі підрозділи окупантів спробували прорвати рубіж оборони прикордонників та, у разі успіху, розвивати наступ.

За інформацією ДПСУ, ворожі сили малими тактичними групами планували вклинитись у район наших вогневих позицій. Для цього противник навіть кинув у бій резерв.

“Піхоту ворога зупинили вогнем прикордонники-мінометники. Нападники знизили наступальний темп та відступили. Спроба прориву загарбників вилилася у мінус 5 жалюгідних життів, 13 – поранено”, – йдеться у повідомленні прикордонників.