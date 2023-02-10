П’ять заступників міністра МВС подали у відставку

Заступники глави Міністерства внутрішніх справ написали заяви про відставку. Заяви написали Ігор Бондаренко, Катерина Павліченко, Богдан Драп’ятий, Мері Акопян та Сергій Гончаров.

“Звільнення міністрів – це усталена законна процедура. Вона прописана в 9-й статті закону України “Про центральні органи виконавчої влади”. Якоїсь новини в цьому немає. Чи буде хтось перепризначений – побачимо”, – заявила спікер міністра Мар’яна Рева.

На початку тижня Верховна Рада призначила ексочільника Нацполіції Ігоря Клименка новим міністром внутрішніх справ. Він обійняв цю посаду замість Дениса Монастирського, який загинув внаслідок авіакатастрофи.