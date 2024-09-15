П’ять колишніх міністрів оборони і один колишній прем’єр Британії закликали надати дозвіл Україні бити по росії

Колишні міністри оборони і колишній прем’єр-міністр Великобританії закликали британського прем’єр-міністра Кіра Стармера дозволити Україні використовувати ракети дальнього радіусу дії на території Росії навіть без підтримки США, повідомляє в суботу газета Sunday Times.

За даними британського видання, на які посилається Reuters, заклик надійшов від п’яти колишніх міністрів оборони від Консервативної партії – Гранта Шаппса, Бена Воллеса, Гевіна Вільямсона, Пенні Мордаунт і Ліама Фокса, а також від екс-прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

Вони попередили Стармера, що «будь-яке подальше зволікання підбадьорить президента Путіна», пише Sunday Times.

Президент України Володимир Зеленський місяцями благав союзників дозволити Україні запускати західні ракети, в тому числі американські ATACMS і британські Storm Shadows, вглиб Росії, щоб обмежити можливості Москви здійснювати напади.

У п’ятницю Стармер і президент США Джо Байден провели переговори у Вашингтоні про те, чи дозволити Києву використовувати ракети великої дальності проти цілей в Росії. Рішення не було оголошено.

Деякі американські чиновники глибоко скептично ставляться до того, що дозвіл на використання таких ракет суттєво вплине на боротьбу Києва проти російських загарбників.

Президент Владімір Путін заявив, що Захід вступить у пряму війну з Росією, якщо дозволить Україні наносити удари ракетами дальнього радіусу дії західного виробництва.