Політика

Путінський “торговець смертью” Бут після обміну продає зброю хуситам, – WSJ
7 Жовтня 2024 17:17
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Російський торговець зброєю Віктор Бут вийшов з американської в’язниці майже два роки тому,його тоді обміняли на американську баскетбольну зірку Брітні Грінер. Зараз він повернувся до справи та намагається налагодити продаж стрілецької зброї підтримуваним Іраном єменським бойовикам-хуситам.

Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на офіційного представника європейської безпеки та інших людей, обізнаних із цим питанням.

“Коли у серпні емісари хуситів відвідали Москву, щоб домовитися про закупівлю автоматичної зброї на 10 мільйонів доларів, вони зустріли знайоме обличчя: вусатого Бута”, – зазначає WSJ.

Згідно з повідомленням, мова йде про продаж стрілецької зброї. У цьому випадку не йдеться про надання хуситам російських протикорабельних та протиповітряних ракет, які можуть становити суттєву загрозу міжнародному судноплавству у Червоному морі та американським і союзним силам, що забезпечують його охорону від нападів хуситів.

Також зазначену зброю – автомати АК-74с – ще не було доставлено угрупованню, визнаному у США та низці країн терористичним. Втім, за даними видання, доставка може бути здійснена вже у жовтні і замаскована під поставку продовольства, адже Росія раніше постачала зерно до країни.

Попри те, що у теперішній угоді йдеться про стрілецьку зброю, розмови у Москві велися також щодо можливого продажу протитанкових ракет “Корнет” і зенітної зброї, згідно зі свідченнями джерел.


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