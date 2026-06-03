Путінський форум відкрився на фоні диму від пожарів, спричинених українськими ударами

Українські безпілотники атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та військові об’єкти в Кронштадті за кілька годин до початку Петербурзького міжнародного економічного форуму, повідомляє Reuters.

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов повідомив, що під ударом опинилися об’єкти інфраструктури у трьох районах міста. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено кілька об’єктів, є постраждалі, загиблих немає.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські дрони завдали ударів по паливному терміналу в Санкт-Петербурзі. За його словами, також було атаковано військовий об’єкт у Кронштадті, де базуються сили Балтійського флоту РФ та розташовані суднобудівні й ремонтні підприємства.

Реклама

Реклама

Гарні картинки з Санкт-Петербургу / Фото: Reuters

Через загрозу атак тимчасово обмежував роботу аеропорт Пулково. За даними російських ЗМІ, понад 30 рейсів були затримані або скасовані.

Петербурзький міжнародний економічний форум є одним із головних щорічних заходів Кремля, покликаних демонструвати інвестиційну привабливість Росії для іноземних партнерів. За повідомленнями російської сторони, майданчик форуму був посилено захищений, а інформації про наближення українських дронів безпосередньо до місця проведення заходу не надходило.