Політика

Путін звинуватив Україну у погромі у Дагестані. Держдеп США назвав абсурдом ці звинувачення

31 Жовтня 2023 08:31
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росія, сша

У Державному департаменті США назвали “абсурдом” заяву диктатора Володимира Путіна, який звинуватив Україну та західні країни у єврейському погромі в Дагестані 29 жовтня.

Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

За його словами, США засуджують “жорстокі антисемітські події”, які загрожували євреям.

“Я бачив ці відео, як і всі ви. Мені це здалося погромом. Ми закликаємо російську владу публічно засудити ці жорстокі протести, притягнути їх до відповідальності та забезпечити безпеку ізраїльтян та євреїв у Росії”, – сказав Міллер.

Він зазначив, що коментарі Путіна про нібито “причетність України” до погрому є “очевидним абсурдом”.

“У мене немає жодної оцінки, яку я міг би запропонувати. Я бачив повідомлення про те, що вони можуть заарештовувати людей. Я не знаю всього масштабу дій, які вони вдадуться. Я скажу, що ми вважаємо, що вони мають притягати до відповідальності всіх”, – резюмував дипломат.


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Путін звинуватив Україну у погромі у Дагестані. Держдеп США назвав абсурдом ці звинувачення
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