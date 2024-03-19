Путін зібрався до Сі Цзіньпіна, – Reuters

Російський диктатор Володимир Путін у травні поїде до Китаю на переговори з Сі Цзіньпіном, що може стати першою закордонною поїздкою глави Кремля за час його нового президентського терміну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

“Путін відвідає Китай”, – повідомило Reuters одне з джерел, яке говорило на умовах анонімності. Ці деталі незалежно підтвердили ще чотири джерела, які також говорили на умовах анонімності.

Ще одне джерело повідомило, що поїздка Путіна до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня. Візит відбудеться перед запланованою поїздкою Сі в Європу.