Політика

Путін зібрався до Сі Цзіньпіна, – Reuters

19 Березня 2024 11:16
читать на русском →
путін, китай
Сі Цзіньпін і Володимир Путін у Москві / Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін у травні поїде до Китаю на переговори з Сі Цзіньпіном, що може стати першою закордонною поїздкою глави Кремля за час його нового президентського терміну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

“Путін відвідає Китай”, – повідомило Reuters одне з джерел, яке говорило на умовах анонімності. Ці деталі незалежно підтвердили ще чотири джерела, які також говорили на умовах анонімності.

Ще одне джерело повідомило, що поїздка Путіна до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня. Візит відбудеться перед запланованою поїздкою Сі в Європу.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Березня 2024 14:03

Канал ABC показав фільм про війну в Україні зі сторони російських окупаційних військ. У посольстві відреагували
19 Березня 2024 12:29

У Харкові почали тимчасово вимикати опалення
19 Березня 2024 12:03

Українські хакери атакували низку державних і приватних російських структур
19 Березня 2024 11:06

Угорець намагався вивезти українку за кордон задля сексуальної експлуатації
19 Березня 2024 09:29

ЄС готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії, – FT
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
усі думки