Путін заявив про можливу співпрацю РФ, США та України на Запорізькій АЕС: реакція Міненерго

Російський диктатор Володимир Путін припустив можливість співпраці на Запорізькій атомній електростанції у тристоронньому форматі — за участі США, України та Росії.

Про це Путін сказав на саміті ШОС у Китаї.

“Те саме, до речі, стосується і української сторони, на Запорізькій станції, якщо складуться сприятливі обставини, ми обговорювали це з американськими нашими колегами, ми можемо навіть втрьох на Запорізькій атомній електростанції попрацювати”, — цитують Путіна росЗМІ.

У Міненерго України назвали ідея Путіна спробою використати Запорізьку АЕС як інструмент для подальшої війни. У міністерстві енергетики нагадали, що через російську окупацію ЗАЕС перебуває в умовах позапроєктної загрози — тобто режиму, який не був передбачений ні конструктивно, ні процедурно.

Після окупації Запорізької АЕС Росія допустила “системні, критично небезпечні деформації в технічному функціонуванні цього ядерного об’єкта”. Йдеться не тільки про руйнування основного джерела водопостачання для охолодження реакторів унаслідок підриву Каховської дамби, а й про багаторазові відключення станції від української енергосистеми, що призводило до повного блекауту.

“У цьому контексті публічні заяви президента РФ від 2 вересня 2025 року щодо впровадження нових, невідомих систем управління та контролю над станцією мають розцінюватися як свідчення спроби використати ЗАЕС як військовий інструмент у подальшому веденні війни проти України”, — йдеться в заяві.

Міненерго закликало міжнародну спільноту, зокрема учасників вересневої сесії Генеральної конференції МАГАТЕ, дати цим діям чітку оцінку, адже вони становлять пряму загрозу безпеці Європи.

“Міністерство енергетики України розцінює будь-які спроби РФ ввести нові форми “управління” чи “контролю” на Запорізькій АЕС як цілеспрямовану ескалацію загрози ядерній безпеці”, — зазначили в Міненерго.