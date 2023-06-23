“Путін застосує тактичну ядерну зброю на території України” – Саакашвілі

Путін натисне червону кнопку, щоб дискредитувати НАТО та налякати усіх.

Про це пише УП.

“У лютому 2009 року, одразу після зустрічі з тоді віцепрезидентом Байденом на полях мюнхенської Конференції, я вечеряв у готелі Mandarin Oriental з моїм давнім другом Річардом Голбруком (Richard Holbrooke) та з першим заступником держсекретаря Біллом Бернсом”, – заявив він.

Саакашвілі зазначає, що їх міркування щодо ядерки вони явно сприйняли за плід перегрітої та травмованої війною 2008-го року уяви.

“І ось зараз це вперше серйозно сказав президент Байден. Я вважаю, що все, що Путін робить останніми місяцями – це і є підготовка до натискання червоної кнопки. Незважаючи на скептицизм деякого з приводу українського наступу, у Москві знають точно, що за нинішніх можливостей ЗСУ, їм точно не втримати 100-кілометрову ширину приазовського коридору, і рано чи пізно їхню оборону буде перервано”, – наголосив Саакашвілі.

Крім того, він заявив, що Кримський міст знищать, а ЗСУ стоятимуть біля входу до Криму.

“В умовах оточення кримське угруповання буде приречене, і в цей час у Москві обов’язково розпочнеться розвал кремлівської влади. І ось щоб не допустити цього, Путін планує вдарити тактичною ядерною зброєю по центру ухвалення рішень, тобто по центру Києва. Швидше за все до цього буде розіграно якусь провокацію в Білорусі, щоб зобразити, що це мінськ спонукав Москву діяти з метою захисту союзника”, – наголосив він.

Також Саакашвілі додав, що Путін не чекатиме, поки Україна матиме F16.

“Він увійде до спіралі, і тут важливо, щоб Америка виконала те, що обіцяла, й устами мого старого знайомого передала в Стамбулі росіянам, і, зокрема, використала всі свої конвенційні засоби для знищення всіх загарбників в Україні, а також їхніх логістичних центрів у Білорусі, і в самій Росії”, – сказав він.

Крім цього, він не виключає застосування ядерної зброї і по найбільшому логістичному центру в польському Жешуві, задіявши п’яту статтю НАТО.

“Припускаю, що якщо йтиметься про 2-3 ядерні снаряди, то НАТО обмежиться конвенційним реагуванням. Перше, якщо війна йтиме так, як зараз, за кілька місяців усім буде ясно, що Росія зазнала поразки, а так він залишає шанс, що Вашингтон кліпне першим”, – додав він.