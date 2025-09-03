Путін запросив Зеленського зустрітися у Москві

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не виключає зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, для цього український лідер має приїхати до Москви.

Про це Путін сказав під час пресконференції 3 вересня.

За словами російського диктатора, він не виключає варіант зустрічі із Зеленським, але не знає, “чи є в цьому сенс.

“Щодо зустрічей із Зеленським, я не виключав таких зустрічей, чи є якийсь сенс у цих зустрічах”, – сказав Путін.

Також він заявив, що президент України має приїхати до Москви, якщо він “готовий” до зустрічі.

“Якщо Зеленський хоче, якщо він готовий, нехай приїжджає в Москву, ми зустрінемося”, – сказав Путін.

Нагадаємо, 18 серпня президент США Дональд Трамп повідомив, що після розмови з Путіним розпочав підготовку до зустрічі лідерів України та РФ. Після цього глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що такі переговори “потребують ретельної підготовки”. Тим часом Володимир Зеленський підкреслив, що саме Росія блокує проведення зустрічі.