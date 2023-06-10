Путін визнав, що ЗСУ мають наступальний потенціал – ISW

Президент Росії Володимир Путін 9 червня визнав, що український контрнаступ нещодавно почався, і зазначив, що українські сили все ще мають наступальний потенціал, що є відходом від попередніх спроб Кремля применшити силу українських контрнаступів.

Про це повідомляють аналітики ISW.

Путін заявив, що бої тривають уже п’ять днів, і стверджував, що українські сили «не досягли своїх цілей на жодній ділянці бойових дій» після того, як використали «стратегічні резерви». Путін стверджував, що українські сили зазнали значних втрат, і пов’язував успіхи Росії з перевершує російську військову техніку та особовий склад.

Путін додав, що російське військове командування “реалістично” оцінює поточну ситуацію і “буде виходити з цих реалій”. Обговорення Путіним українського контрнаступу є помітним відходом від його попереднього дистанційованого підходу до обговорення реалій поля бою та може свідчити про те, що Кремль вчиться на своєму попередньому невдалому підході до риторичного применшення успішних українських контрнаступів у 2022 році.

Навпаки, більша частина російського інформаційного простору передчасно заявила, що український контрнаступ провалився після того, як 9 червня російські війська пошкодили більше української військової техніки із Заходу.

Записи з поля бою показують пошкоджені або знищені бойові машини піхоти та танки західного виробництва в західній Запорізькій області, хоча кількість українських машин, яку кілька російських джерел стверджували, що знищили російські сили, сильно завищена.

Раніше українські сили втратили військову техніку в тому ж місці 8 червня. Деякі відомі російські ультранаціоналісти стверджували, що пошкоджене або знищене обладнання, надане Заходом, свідчить про те, що українські сили не змогли розпочати широкомасштабний контрнаступ.

Російські націоналісти широко відзначають 58-му загальновійськову армію (Південний військовий округ), незважаючи на те, що російські війська виконують лише базові оборонні операції, які не повинні бути настільки незвичайними, щоб заслуговувати широкої похвали. Один пов’язаний з Кремлем мілблогер заявив, що українська наступальна активність йде на спад, тоді як російський генерал у відставці висловив подяку частинам російської 58-ї загальновійськової армії та проголосив їх героями, незважаючи на те, що бої тривають на різних лініях фронту.

Інший російський мілблогер стверджував, що контрнаступ може тривати лише 10-15 днів, маючи на увазі, що український контрнаступ незабаром досягне кульмінації.

Однак інші ультранаціоналісти попереджали, що українські сили ще не здійснили головний наступ, і зазначали, що російські війська підсилюють другий ешелон в очікуванні українських проривів. Мілблогер, пов’язаний з Вагнером, засудив надмірний ентузіазм навколо знищення української військової техніки, зазначивши, що західна комплектація – це не «якась магія».