Путін вирішив посилити удари по Києву, розраховуючи, що Трамп не втрутиться – Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін дійшов висновку, що військова ескалація є найкращим способом змусити Україну до переговорів на його умовах, і вважає, що Дональд Трамп навряд чи зробить багато для посилення оборони Києва. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до Кремля.

Після зустрічі з Трампом в Анкориджі минулого місяця, де президент Володимир Зеленський відкинув вимогу Кремля поступитися додатковими територіями на сході, Росія посилила удари по військових та цивільних об’єктах в Україні. За даними співрозмовників, Москва планує й надалі бити по енергетичній інфраструктурі Києва та інших стратегічних об’єктах.

Попри збільшення інтенсивності повітряних атак, темпи російського просування на фронті уповільнилися. Зеленський заявив, що Росія перекинула 100 тисяч військових для штурму Покровська, але ЗСУ навіть змогли відвоювати частину територій у Донецькій області. За оцінкою аналітика Bloomberg Economics Алекса Кокчарова, літній наступ РФ 2025 року не приніс контролю над жодним із запланованих міст.

Водночас українська армія посилила удари дронами по російській нафтопереробній інфраструктурі, зокрема по НПЗ і терміналах у Приморську та Усть-Лузі. За підрахунками Bloomberg, атаки торкнулися потужностей, що становлять близько половини від загального обсягу переробки нафти в Росії.

Bloomberg також зазначає, що Путін уважно стежить за діями прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Газі й вважає, що ця кампанія жорсткіша за війну РФ проти України, але водночас сприймається США та Європою без масштабної критики. Це, на думку Кремля, послаблює позиції Заходу щодо Москви.

«Путін хоче до зими продемонструвати видимі перемоги, але поки йому не вдається цього досягти на полі бою. Тому він вдається до ядерного шантажу та масованих бомбардувань», – зазначив Микола Петров, старший науковий співробітник Центру нових євразійських стратегій.

За даними Повітряних сил України, після саміту в Анкориджі кількість російських атак зросла майже на 46%. Лише у вересні Росія випустила по Україні близько 3,5 тисячі дронів, майже 190 ракет і понад 2,5 тисячі авіабомб.

Попри жорсткі заяви та погрози нових санкцій, адміністрація Трампа поки не демонструє готовності до активного втручання. Це, підкреслюють експерти, лише підштовхує Кремль до подальшої ескалації.