Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила рішення посилити “Лінію дронів”

Відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули розвиток воєнно-політичної обстановки та перспективи противника у першому півріччі 2026 року. Окрему увагу приділили дроновій і технологічній складовій, а також заслухали доповідь розвідки.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

За його словами, під час засідання окремо обговорили спроможності Сил оборони щодо нарощування безпілотної компоненти. За підсумками ухвалили рішення підвищити ефективність «Лінії дронів», посилити управління та забезпечити її необхідними ресурсами.

Міністерству оборони доручили впорядкувати та забезпечити чіткий розподіл коштів між засобами ураження, а також знайти додаткові фінансові можливості для покриття нагальних потреб Сил оборони. Також акцентували увагу на масштабуванні виробництва дронів на оптоволокні з урахуванням дальності та точності ураження.

У РНБО наголосили, що безпілотні технології є одним із ключових факторів стримування противника, а ухвалені рішення Ставки спрямовані на системне посилення цієї спроможності.