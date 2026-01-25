        Суспільство

        Шторм “Ферн” приніс рекордний холод до США і паралізував десятки штатів

        Сергій Бордовський
        25 Січня 2026 13:46
        Морози та снігопади у США / Скріншот
        Зимовий шторм «Ферн», який розпочався у суботу, спричинив рекордні морози та потужні снігопади на значній території Сполучених Штатів. У 18 штатах оголошено надзвичайний стан, у Нью-Йорку вже підтверджено загибель щонайменше трьох людей.

        За даними американських ЗМІ, негода охопила регіони від Середнього Заходу до Східного узбережжя, принісши сильні снігопади, крижаний дощ і небезпечні температури. У низці штатів влада запровадила режим надзвичайного стану через загрозу для життя людей та перебої в роботі критичної інфраструктури.

        У Нью-Йорку повідомляють про щонайменше трьох загиблих, яких знайшли на вулицях міста під час екстремальних морозів. Причиною смерті, за попередніми даними, стало переохолодження.

        Шторм також спричинив масштабні перебої з електропостачанням, скасування авіарейсів і серйозні ускладнення на автошляхах. Влада закликає мешканців постраждалих регіонів залишатися вдома та дотримуватися заходів безпеки, оскільки негода може тривати ще кілька днів.


