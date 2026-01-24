Путін продовжує робити ставку на максимальне просування углиб території України – СЗРУ

Кремль продовжує робити ставку на максимальне просування углиб території України, заявив в інтерв’ю Укрінформу перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський.

За його словами, позиція Кремля щодо захоплення Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей України не змінилась. На найближчу перспективу Кремль не планує переглядати свої стратегічні цілі на українському напрямі, а відповідно і своє бачення щодо завершення війни.

«Кремль продовжує робити ставку на максимальне просування углиб території України. Він переконаний у можливості обвалу фронту і тилу», – сказав Луговський.

За його словами, у питанні території Росія не має якихось обмежень і ставить завдання просуватись стільки, скільки дозволятиме ситуація. При цьому у Кремлі вірять, що це посилить їх переговорну позицію.

Перший заступник голови СЗРУ нагадав, що напередодні Нового року Путін публічно поставив завдання військовому командуванню, окрім наступу на Запоріжжя, також продовжити наступ у Сумській і Харківській областях під приводом розширення «зони безпеки». У Кремлі розраховують, що удари по енергетиці у розпал зими і перевага на фронті матимуть кумулятивний ефект і примусять Україну капітулювати.