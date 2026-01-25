        Події

        Армія рф обстріляла Дружківку з РСЗВ “Смерч”: загинула жінка, є поранені

        Сергій Бордовський
        25 Січня 2026 14:46
        У Дружківці внаслідок обстрілу загинула 78-річна жінка / Фото: Донецька обласна прокуратура
        25 січня 2026 року війська рф обстріляли Дружківку. Внаслідок атаки загинула 78-річна пенсіонерка, ще троє цивільних дістали поранення.

        Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. За її даними, проти цивільного населення окупанти застосували реактивну систему залпового вогню «Смерч».

        Унаслідок обстрілу смертельних тілесних ушкоджень зазнала 78-річна жінка. Ще троє містян віком 47, 60 і 66 років, які перебували на вулиці, отримали осколкові поранення, мінно-вибухову травму й травматичну ампутацію стопи, їм надали медичну допомогу.

        Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.


