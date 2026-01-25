Армія рф обстріляла Дружківку з РСЗВ “Смерч”: загинула жінка, є поранені

Зеленський прибув до Вільнюса на заходи до річниці Січневого повстання

Литва передасть Україні майже сотню генераторів для міст і громад

Продавав гуманітарні авто для ЗСУ: закарпатця підозрюють у схемі на 680 тисяч

У столиці відновили тепло в понад 1600 будинках, ще 1676 — без опалення

Унаслідок обстрілу смертельних тілесних ушкоджень зазнала 78-річна жінка. Ще троє містян віком 47, 60 і 66 років, які перебували на вулиці, отримали осколкові поранення, мінно-вибухову травму й травматичну ампутацію стопи, їм надали медичну допомогу.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура . За її даними, проти цивільного населення окупанти застосували реактивну систему залпового вогню «Смерч».