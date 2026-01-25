З вокзалу додому після опівночі: Укрзалізниця домовилася з таксі про знижки

Укрзалізниця разом із сервісами Uklon та Bolt запустила ініціативу для підтримки пасажирів, які прибувають до великих міст після початку комендантської години. Рішення ухвалили на тлі затримок поїздів, спричинених ворожими обстрілами та змінами маршрутів.

В Укрзалізниці повідомили, що звернулися до сервісів таксі з пропозицією допомогти пасажирам, які не встигають дістатися додому через пізнє прибуття поїздів. Ініціативу запустили одразу після того, як Uklon і Bolt отримали дозвіл працювати в комендантську годину в Києві.

Зокрема, Uklon надає пасажирам знижку на нічні поїздки від київського вокзалу до дому. Щоб скористатися пропозицією, необхідно встановити мобільні застосунки Укрзалізниці та Uklon, у застосунку УЗ у розділі «Залізні пропозиції» обрати промокод за 1 обіймашку та активувати його в застосунку Uklon. Промокод діє з 23:15 до 05:00 і може бути використаний одним користувачем один раз за ніч.

Сервіс Bolt, зі свого боку, збільшує кількість автомобілів у районі вокзалів у разі запізнення поїздів і утримує ціни під контролем. Також цілодобово діє спеціальна пропозиція Bolt і Visa зі знижкою 50% на поїздки з вокзалів і до них, а для залізничників надано окремі промокоди на службові маршрути.

В Укрзалізниці зазначили, що ініціатива спрямована на підвищення безпеки пасажирів у нічний час та можливість безпечно дістатися додому після прибуття поїздів із затримками, і наголосили на готовності до нових партнерств для підтримки пасажирів.