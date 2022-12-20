Політика

Путін вручив нагороди видатним колаборантам та пропагандистам

20 Грудня 2022 14:09
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колаборант

Путін вручив державні нагороди призначеним Кремлем “керівникам” анексованих українських територій.

Так головам самопроголошених ДНР та ЛНР вручили орден “За заслуги перед Батьківщиною” першого ступеня, а головам Запорізької та Херсонської областей – третього ступеня.

Також Путін вручив орден Мужності Семену Пегову, проросійському воєнкору, автору телеграм-каналу WarGonzo.

Головний редактор RT Маргарита Сімоньян отримала орден Пошани і подякувала Путіну за те, що він “мочить людожерів”.


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