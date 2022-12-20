Політика

Путін вручив нагороди видатним колаборантам та пропагандистам Путін вручив державні нагороди призначеним Кремлем “керівникам” анексованих українських територій. Так головам самопроголошених ДНР та ЛНР вручили орден “За заслуги перед Батьківщиною” першого ступеня, а головам Запорізької та Херсонської областей – третього ступеня. Також Путін вручив орден Мужності Семену Пегову, проросійському воєнкору, автору телеграм-каналу WarGonzo. Головний редактор RT Маргарита Сімоньян отримала орден Пошани і подякувала Путіну за те, що він “мочить людожерів”. Поділитися:



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