Верховний Суд залишив у силі вирок фронтмену гурту “Джанго” за колабораціонізм і пропаганду війни

Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу та залишив у силі вирок лідеру гурту «Джанго», який був засуджений за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність та пропаганду війни (ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436 Кримінального кодексу України).

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, вирок передбачає 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади, пов’язані з організацією чи проведенням політичних заходів, протягом 15 років.

Прокурори довели, що у 2022 році, перебуваючи на території Росії, засуджений розмістив на YouTube відеозвернення із закликами до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України. Того ж року він виступив у Москві під час акції на підтримку незаконних «референдумів» на окупованих територіях, а згодом опублікував запис виступу онлайн.

Окрім цього, пропагандист створив телеграм-канал, де регулярно поширював матеріали, що виправдовували та підтримували агресію Росії проти України.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду визнав доводи прокуратури обґрунтованими, підтвердивши правильність кваліфікації злочинів та справедливість призначеного покарання.

Кримінальне провадження розглядалося in absentia — заочно, оскільки засуджений перебуває поза межами України.