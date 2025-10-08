        Кримінал

        Верховний Суд залишив у силі вирок фронтмену гурту “Джанго” за колабораціонізм і пропаганду війни

        Сергій Бордовський
        8 Жовтня 2025 17:06
        Верховний Суд підтвердив вирок пропагандисту, який підтримував російську агресію проти України / Фото: ОГП
        Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу та залишив у силі вирок лідеру гурту «Джанго», який був засуджений за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність та пропаганду війни (ч. 2 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436 Кримінального кодексу України).

        Як повідомили в Офісі генерального прокурора, вирок передбачає 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади, пов’язані з організацією чи проведенням політичних заходів, протягом 15 років.

        Прокурори довели, що у 2022 році, перебуваючи на території Росії, засуджений розмістив на YouTube відеозвернення із закликами до дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України. Того ж року він виступив у Москві під час акції на підтримку незаконних «референдумів» на окупованих територіях, а згодом опублікував запис виступу онлайн.

        Окрім цього, пропагандист створив телеграм-канал, де регулярно поширював матеріали, що виправдовували та підтримували агресію Росії проти України.

        Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду визнав доводи прокуратури обґрунтованими, підтвердивши правильність кваліфікації злочинів та справедливість призначеного покарання.

        Кримінальне провадження розглядалося in absentia — заочно, оскільки засуджений перебуває поза межами України.


