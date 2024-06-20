Путін відмовився від виведення військ як умови для переговорів

Очільник Кремля Володимир Путін відмовився від виведення військ з України як умови для переговорів.

Про це він заявив під час пресконференції у в’єтнамському Ханої.

“Якщо ведення переговорів пов’язується з виведенням наших військ, про що мріє київський режим, то, судячи з усього, цього ніколи не трапиться, тому що київський режим не хоче йти від влади, не хоче проводити нормальних виборів відповідно до Конституції України. Тобто вони будуть вічно тягнути з припиненням вогню, і вони зацікавлені в тому, щоб наші війська залишалися на цих територіях, тому що не зацікавлені в проведенні виборів”, — заявив Путін.

Також він заявив, що Росія нібито не прагне захопити Харків.