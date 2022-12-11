Путін віддасть Кадирову окупований південь Укранїни для “задобрення”, – ISW

Путіну, чиє військове керівництво зазнає поразок на фронті, доводиться задобрювати тих, хто досягає бодай чогось. Мовиться як про Пригожина, так і про Кадирова. Що стосується останнього, то російська влада пернкидає все більше чеченських елементів в окуповану Україну для формування адміністративного режиму окупованих територій.

Про це йдеться в щоденному огляді ISW.

Глава Чечні Рамзан Кадиров 8 грудня заявив, що делегація Чечні на чолі з віце-прем’єр-міністром Ібрагімом Закрієвим відвідала Херсонську область і зустрілася з окупаційним главою Херсона Володимиром Сальдо.

Сальдо похвалив Чеченську Республіку за приклад економічного благополуччя, стійкості та зростання після років руйнівних конфліктів і підкреслив, що сподівається навчитися чеченського досвіду в розробці моделі управління для Херсонської області.

Мер українського Мелітополя Іван Федоров також зазначив, що Кадиров призначив чеченського чиновника, щоб «поділитися досвідом створення республіки». Федоров підкреслив, що цей чиновник значною мірою призначений для збереження контролю над місцевими проросійськими колабораціоністами та тероризувати мирне населення.

Ця ж чеченська делегація також зустрілася з окупаційною адміністрацією Запорізької області для обговорення заходів щодо співпраці та розвитку.

Чеченська Республіка та пов’язані з нею офіційні особи, зокрема, мають історію жорстокості та не дуже відомі своїми адміністративними можливостями, але чеченські загони відігравали важливу правоохоронну роль і діяли як служби безпеки в російських тилових районах на окупованих частинах України протягом всієї війни.

Тому ймовірно, що російські окупаційні адміністратори прагнуть інтегрувати чеченських чиновників у свої окупаційні структури, щоб консолідувати свій адміністративний контроль, використовуючи чеченський досвід у гнобленні та функціях безпеки. Це свідчить про те, що незгода та українська партизанська діяльність ставлять під сумнів здатність окупаційних режимів ефективно керувати.