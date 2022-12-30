Політика

Путін привітав з Новим роком лише двох лідерів європейських країн

30 Грудня 2022 15:05
219
путін

Президент РФ Володимир Путін із чинних європейських лідерів направив привітання з Новим роком лише президенту Сербії та прем’єр-міністру Угорщини.

На сайті Кремля опубліковані вітання Путіна з Різдвом та наступаючим Новим роком главам зарубіжних держав та урядів. При цьому з європейських лідерів такі привітання були надіслані президенту Сербії Олександру Вучичу та прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

Про те, чи вітатиме президент РФ з Новим роком, зокрема, президентів США та Франції, а також канцлера ФРН, журналісти запитали прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова під час спілкування з ним.

“Ні, не буде. Ці наші візаві самі не надсилають жодних привітань. Ми зараз фактично не маємо з ними контактів. І з огляду на ті недружні дії, які ними робляться на постійній основі, президент не вітатиме їх”, – сказав Пєсков.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Грудня 2022 20:40
28

“Ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці”. Залужний привітав захисників з прийдешніми святами
30 Грудня 2022 20:12
24

Зеленський про ситуацію на фронті: є ділянки, де просуваємося
30 Грудня 2022 18:29
27

Сили оборони збили 8 “шахедів” та розвідувальний БПЛА “Орлан” – Генштаб
30 Грудня 2022 18:04
54

З 5 січня в Росії розпочнеться нова хвиля мобілізації – Буданов
30 Грудня 2022 17:40
25

Усі блоки АЕС на підконтрольній території перейшли на максимальну потужність – Енергоатом
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
усі думки