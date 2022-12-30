Путін привітав з Новим роком лише двох лідерів європейських країн

Президент РФ Володимир Путін із чинних європейських лідерів направив привітання з Новим роком лише президенту Сербії та прем’єр-міністру Угорщини.

На сайті Кремля опубліковані вітання Путіна з Різдвом та наступаючим Новим роком главам зарубіжних держав та урядів. При цьому з європейських лідерів такі привітання були надіслані президенту Сербії Олександру Вучичу та прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

Про те, чи вітатиме президент РФ з Новим роком, зокрема, президентів США та Франції, а також канцлера ФРН, журналісти запитали прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова під час спілкування з ним.

“Ні, не буде. Ці наші візаві самі не надсилають жодних привітань. Ми зараз фактично не маємо з ними контактів. І з огляду на ті недружні дії, які ними робляться на постійній основі, президент не вітатиме їх”, – сказав Пєсков.