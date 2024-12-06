Суспільство

Путін прилетів до Мінська
6 Грудня 2024 13:28
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Володимир Путін / Фото з відкритих джерел

Російський лідер Володимир Путін прибув до Мінська 6 грудня для участі в засіданні Вищої державної ради Союзної держави.

Про це повідомляє білоруське держінформагентство “БелТА” та моніторинговий проєкт “Беларускі Гаюн“.

Згідно з повідомленнями “БелТА”, учасники засідання обговорять реалізацію положень договору про створення Союзної держави на 2024–2026 роки та концепцію безпеки Союзної держави.

“Беларускі Гаюн” інформує, що літак Путіна, Іл-96-300ПУ (RA-96025), приземлився в аеропорту “Мінськ” о 13:42. Борт супроводжували два винищувачі. Виліт із московського “Внуково” відбувся о 12:37 за місцевим часом. Номер рейсу – RSD509. Як зазвичай, разом із основним літаком летів резервний борт із реєстраційним номером RA-96022.

До Мінська також прибули Сергій Шойгу, Валентина Матвієнко, Михайло Мішустін, Дмитро Пєсков і Микола Патрушев. У зв’язку з їхнім візитом у центрі міста перекрили рух транспорту.

Попередній візит Путіна до Білорусі відбувся 23 травня 2024 року. Тоді він провів ніч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком у резиденції на Мінському морі — тій самій, де 2023 року Лукашенко зустрічався з Євгеном Пригожиним, зазначають експерти “Гаюна”.


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