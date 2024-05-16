Ввечері 15 травня, диктатор Володимир Путін прибув до Китаю.

Про це повідомляє російське видання Meduza.

Заплановано, що 16-17 травня лідер російських терористів Володимир Путін відвідає Пекін і Харбін. У столиці Китаю диктатор зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном. Заплановані особисті перемовини, а також зустріч у широкому складі.

“Найважливіше за все в Китаї попити чай віч-на-віч”, – заявив помічник Путін Юрій Ішаков.

Разом з Путіним до Китаю поїхали представники оновленого “уряду” РФ і “бізнесмени”. Це перша міжнародна поїздка російського диктатора після так званої інавгурації.