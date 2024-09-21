Політика

Путін провів оперативне засідання Радбезу РФ
21 Вересня 2024 12:59
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Путін проводить засідання РБ РФ. 20 вересня 2024 року / Фото Кремль

На тлі успішних ударів українських сил по арсеналах на території Росії Володимир Путін провів оперативне засідання Радбезу на тему «об’єктивного трактування історії».

Як повідомляє сайт Кремля, на початку зборів Путін визнав, що ця тема «начебто безпосередньо не належить до питань забезпечення безпеки», але «останніми роками історію дуже часто використовують у сучасній політиці як засіб досягнення певних політичних цілей щодо нашої країни. Причому робиться це часто вельми недобросовісним способом».

Доповідачів було двоє – помічник президента Володимир Мединський і міністр закордонних справ Сергій Лавров. Про підсумки засідання Кремль не звітував.


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