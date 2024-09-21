Путін провів оперативне засідання Радбезу РФ

На тлі успішних ударів українських сил по арсеналах на території Росії Володимир Путін провів оперативне засідання Радбезу на тему «об’єктивного трактування історії».

Як повідомляє сайт Кремля, на початку зборів Путін визнав, що ця тема «начебто безпосередньо не належить до питань забезпечення безпеки», але «останніми роками історію дуже часто використовують у сучасній політиці як засіб досягнення певних політичних цілей щодо нашої країни. Причому робиться це часто вельми недобросовісним способом».

Доповідачів було двоє – помічник президента Володимир Мединський і міністр закордонних справ Сергій Лавров. Про підсумки засідання Кремль не звітував.