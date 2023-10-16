Путін поговорив з прем’єром Ізраїлю

Президент РФ Володимир Путін 16 жовтня провів телефонну розмову прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

У ході дзвінка сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході. Путін заявляв про “неприйняття та засудження будь-яких дій, жертвами яких стає громадянське населення, зокрема жінки та діти”.

Президент РФ переконував, що Москва здійснює кроки “з метою сприяння нормалізації обстановки, недопущення подальшої ескалації насильства і запобігання гуманітарній катастрофі в Секторі Гази”.