Путін не виключає зустріч із Трампом і Зеленським та назвав потенційне місце переговорів

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що допускає можливість особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, а також із Президентом України Володимиром Зеленським, якщо будуть створені “відповідні умови”.

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Після переговорів із лідером ОАЕ Мухаммедом бен Заїдом Аль Нагаяном Путін назвав Обʼєднані Арабські Емірати одним із можливих майданчиків для таких переговорів. За словами глави кремля, Емірати є “дружньою країною”, готовою допомогти з організацією. Водночас він додав, що зустріч із Зеленським можлива лише за певних умов і належної підготовки.

Як повідомлялося раніше, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва та Вашингтон вже погодили проведення зустрічі Трампа та Путіна найближчими днями та визначили її місце.