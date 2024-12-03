“Путін не прагне миру” – Рютте 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, перед початком міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі у вівторок, заявив, що Північноатлантичний альянс вважає помилковим розрахунок Росії та впевнений, що Володимир Путін не прагне миру.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте перед початком міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі у вівторок.

За словами Рютте, наразі немає жодних ознак зменшення російської агресії. Навпаки, Путін посилює свою риторику і продовжує агресивні дії, використовуючи Україну для випробувань новітніх ракет і залучаючи північнокорейських солдатів до цієї незаконної війни.

Генсек НАТО підкреслив, що Путін не зацікавлений у мирі і переконаний, що зможе подолати опір України і рішучість міжнародної підтримки. Однак він помиляється, додав Рютте, наголосивши, що підтримка України у праві на самозахист є обов’язком НАТО. “Ми маємо продовжувати нашу непохитну підтримку”, — резюмував Рютте.