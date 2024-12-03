Політика

“Путін не прагне миру” – Рютте 
3 Грудня 2024 13:48
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нато, путін
Марк Рютте / Фото з відкритих джерел

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, перед початком міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі у вівторок, заявив, що Північноатлантичний альянс вважає помилковим розрахунок Росії та впевнений, що Володимир Путін не прагне миру.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте перед початком міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі у вівторок.

За словами Рютте, наразі немає жодних ознак зменшення російської агресії. Навпаки, Путін посилює свою риторику і продовжує агресивні дії, використовуючи Україну для випробувань новітніх ракет і залучаючи північнокорейських солдатів до цієї незаконної війни.

Генсек НАТО підкреслив, що Путін не зацікавлений у мирі і переконаний, що зможе подолати опір України і рішучість міжнародної підтримки. Однак він помиляється, додав Рютте, наголосивши, що підтримка України у праві на самозахист є обов’язком НАТО. “Ми маємо продовжувати нашу непохитну підтримку”, — резюмував Рютте.


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