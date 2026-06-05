Путін назвав лист Зеленського “хамством” і відмовився від переговорів

Президент РФ Володимир Путін під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі прокоментував лист президента України Володимира Зеленського, в якому той запропонував шляхи припинення війни.

За словами Путіна, він побіжно ознайомився з документом, який йому передав прессекретар Дмитро Пєсков.

Путін заявив, що автор листа порушив питання його віку та тривалості перебування при владі. Російський президент сказав, що головним є не вік, а дієздатність, а також додав, що утримання влади поза межами конституції є узурпацією та кримінальним злочином.

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Також він звернув увагу на тезу про необхідність пошуку гарантій безпеки в Європі замість орієнтації на домовленості за участю президента США Дональда Трампа.

«Чому він відмовляє в цьому Трампу? Зброю хоче отримувати, а бачити Трампа як гаранта не хоче», — сказав Путін.

Президент РФ також заявив, що ніколи не відмовлявся від особистої зустрічі, однак наразі не бачить у ній сенсу.

«Я ніколи не відмовлявся зустрічатися, але переливати з пустого в порожнє не бачу сенсу. Нам потрібні домовленості», — заявив він.

Путін також згадав удар по гуртожитку коледжу в Старобільську, звинувативши в ньому Збройні сили України. Він заявив, що не розуміє логіки звернень щодо переговорів на тлі таких дій.

На завершення російський президент назвав лист «таким, що містить елементи хамства», і заявив, що поки не бачить сенсу в проведенні зустрічі.

«Звертатися потрібно не до авторів цього листа, а до наших бійців. Уся країна дивиться на вас. Працюйте, браття», — сказав Путін.