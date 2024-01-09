Путін надав громадянство воєнному злочинцю з Боснії

Президент Росії Володимир Путін надав російське громадянство 44 іноземним громадянам різних країн. Серед них – підозрюваний у воєнних злочинах у боснійській війні Ратко Самац.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ратко Самац – молодший офіцер армії колишньої Югославії. У 1992–1995 pp. він брав участь у боснійській війні. Боснія та Герцеговина звинувачувала його у скоєнні воєнних злочинів проти мирних громадян та вимагала видачі.

Громадянство також надано медпрацівниці з Хорватії Міреллі Якупанець. Вона переїхала в Донецьк, коли той уже контролювався російськими маріонетками. Там же працює медсестрою. У 2022 році російські ЗМІ писали, що на батьківщині проти Якупанець завели кримінальну справу.

Також Путін надав громадянство кільком відомим спортсменам. Серед них – 44-річний американський боксер Кевін Джонсон, який у 2009 році програв бій за титул чемпіона світу за версією WBC Віталію Кличку; а також канадський нападник петербурзького ХК СКА Брендан Лайпсік.

Ще громадянство отримали двоє американців, задіяних в роботі російської пропаганди. Це ведучий пропагандистського каналу RT Пітер Лавелл, а також учасник пропагандистських ефірів російських держканалів Андрій Лео Калагеорги.