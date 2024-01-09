Суспільство

Путін надав громадянство воєнному злочинцю з Боснії

9 Січня 2024 22:00
читать на русском →
путін, громадянство

Президент Росії Володимир Путін надав російське громадянство 44 іноземним громадянам різних країн. Серед них – підозрюваний у воєнних злочинах у боснійській війні Ратко Самац.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ратко Самац – молодший офіцер армії колишньої Югославії. У 1992–1995 pp. він брав участь у боснійській війні. Боснія та Герцеговина звинувачувала його у скоєнні воєнних злочинів проти мирних громадян та вимагала видачі.

Громадянство також надано медпрацівниці з Хорватії Міреллі Якупанець. Вона переїхала в Донецьк, коли той уже контролювався російськими маріонетками. Там же працює медсестрою. У 2022 році російські ЗМІ писали, що на батьківщині проти Якупанець завели кримінальну справу.

Також Путін надав громадянство кільком відомим спортсменам. Серед них – 44-річний американський боксер Кевін Джонсон, який у 2009 році програв бій за титул чемпіона світу за версією WBC Віталію Кличку; а також канадський нападник петербурзького ХК СКА Брендан Лайпсік.

Ще громадянство отримали двоє американців, задіяних в роботі російської пропаганди. Це ведучий пропагандистського каналу RT Пітер Лавелл, а також учасник пропагандистських ефірів російських держканалів Андрій Лео Калагеорги.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Січня 2024 17:36

Між Україною, країнами G7 та державами Півдня відбулася секретна зустріч щодо умов для проведення мирних переговорів з РФ – Bloomberg
9 Січня 2024 16:19

Зеленський провів засідання Ставки
9 Січня 2024 13:37

Новим президентом Євроради може стати італійський експрем’єр, – FT
9 Січня 2024 13:25

Міноборони розриває всі договори з компаніями, які пов’язані із Гринкевичами
9 Січня 2024 12:14

Politico: Угорщина висунула нову вимогу для зняття вето на 50 млрд
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
усі думки