Політика

Путін: Міноборони запропонує різні варіанти відповідей на удари України вглиб Росії
27 Жовтня 2024 13:03
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Володимир Путін під час інтерв'ю Павлу Зарубіну / Скриншот відео

Особистий кореспондент російського президента Павло Зарубін уранці в неділю опублікував у своєму телеграм-каналі відео, на якому Володимир Путін відповідає на запитання, чи «почули» західні країни його слова про наслідки можливих ударів углиб Росії західною зброєю.

«Вони мені про це нічого не повідомляли. Але сподіваюся, почули. Тому що, звичайно, ми повинні будемо для себе теж ухвалювати якісь рішення», – відповів Путін.

«Справа ж не в тому, що дозволять чи не дозволять комусь застосовувати цю зброю вглиб території Росії. Українські війська не можуть застосовувати цю зброю самостійно, це можуть робити тільки фахівці країн НАТО», – додав він.

Путін уже неодноразово стверджував, що використання західної далекобійної зброї можливе тільки за участю НАТО.

«Питання тільки в тому, чи дозволять вони самі собі наносити удари в глиб російської території чи ні, – продовжив Путін. – Ну і, природно, ми повинні будемо на це відповідним чином реагувати. Як реагувати, коли, де конкретно – про це поки зарано говорити».

«Але, зрозуміло, наше військове відомство над цим думає і буде пропонувати різні варіанти відповідей», – резюмував Путін.


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