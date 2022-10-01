Путін хоче заморозити війну, щоб  відновити сили і повторити напад через кілька років, – ISW

Путін оголосив про незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України вчора, 30 вересня, в той час коли українські війська оточили росіян в ключовому місті Лиман Луганської області.

Ймовірно, таким чином диктатор хоче заморозити війну, повідомляє ISW.

Анексія частини чотирьох українських областей не означає, що Путін відмовився від своєї заявленої мети знищити українську державу заради меншої мети. Експерти з Інституту вивчення війни вважають, що Путін вирішив анексувати території, ймовірно, для того, щоб заморозити війну на нинішніх лініях фронту та дати час мобілізації для відновлення російських сил.

Як оцінило ISW, якщо анексія Путіним окупованої України стабілізує конфлікт на нових лініях фронту, то Кремль може відновити свої сили та відновити вторгнення в Україну в найближчі роки.

Путін також натякнув на готовність Росії використовувати «всі доступні засоби» для захисту приєднаних до РФ територій про що часто говорять у Кремлі.