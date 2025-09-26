        Суспільство

        Путін бреше світовим лідерам, Україна посилює контрактну армію та готується відповідати на дрони з Угорщини — Зеленский

        Сергій Бордовський
        26 Вересня 2025 21:18
        Володимир Зеленський / Фото: ОП
        Володимир Зеленський / Фото: ОП

        Президент України Володимир Зеленський у зверненні 26 вересня зробив кілька ключових заяв щодо ситуації на фронті та безпеки держави.

        Глава держави підкреслив, що Путін вводить в оману навіть тих лідерів, які з ним ще ведуть діалог. «Путін бреше лідерам, коли каже, що окупаційний контингент досягає якихось там їхніх цілей. Вони вже роками вигадують нові причини, чому терміни постійно переносяться», — наголосив Зеленський.

        Окремо він повідомив про інциденти на кордоні з Угорщиною. За його словами, українські військові зафіксували польоти розвідувальних дронів. «Я доручив військовим провести повну перевірку й наступного разу, якщо такі дрони ще будуть, реагувати відповідно – для оборони нашої держави», — заявив президент.

        Зеленський також наголосив на важливості зміцнення української армії за рахунок контрактників. «Зокрема, щодо контрактів у нашій армії – я доручив збільшувати контрактну складову», — зазначив він.

        У зверненні президент подякував воїнам, які зупиняють російські атаки під Добропіллям, Покровськом і Куп’янськом, та нагадав про потребу збереження санкційного тиску на Росію.


