Пуски «Калібрів» ймовірно були з корабля «Адмірал Макаров» – Гуменюк

По Україні, за попередньою інформацією, були здійснені пуски “Калібрів” з корабля “Адмірал Макаров” з акваторії Чорного моря.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповіла керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

“Попередньо була інформація про те, що ймовірно були пуски і з акваторії Чорного моря. Там на цей час ніс чергування надводний фрегат, ракетоносій “Адмірал Макаров”, спорядження якого сягає 8 “Калібрів”. Якщо припустити, що саме з нього був пуск, то станом на зараз у нього половина цього запасу”, – сказала Гуменюк.

Тому, за її словами, ракетна небезпека зберігається, оскільки готове ракетне спорядження на фрегаті є, він на чергуванні, і абсолютно не виключено навіть повторного ракетного удару.

“Якщо враховувати, що 4 “Калібри” з 8 було застосовано, то половина на ньому залишилась. Щонайменше 4 ракети він може ще застосувати”, – зазначила керівник об’єднаного пресцентру ОК «Південь».

При цьому вона зауважила, що це попередня інформація, оскільки існують і сухопутні аналоги “Калібрів”. “Це “Іскандер-К”, який дуже схожий за своїми характеристиками”, – сказала Гуменюк.

Вона підкреслила, що загалом не так важливо, куди саме і звідки запускалися ракети, головне завдання – відбивати атаки ворога.

“Далі будуть підбиті підсумки, все проаналізовано і буде надано повну інформацію про ракетну масовану атаку”, – додала Гуменюк.