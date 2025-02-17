“Птахи Мадяра” показали як застосовують оптоволоконні дрони з тепловізійною оптикою

Бійці 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем “Птахи Мадяра” застосовують оптоволоконні дрони з тепловізійною оптикою для знищення російської техніки.

Відео бойової робити опубліковано на сторінках бригади у соцмережах.

На записі оператор FPV-дрона точним ударом уразив ворожий танк, захований у гаражі, провівши апарат крізь камуфляжну сітку та влучивши у моторно-трансмісійне відділення. Внаслідок атаки танк загорівся.

Також у відео зафіксовано знищення російської самохідної артилерійської установки 2С19 “Мста-С” у напівзруйнованому ангарі, ураження ствола танка, гаубиці, а також знищення ворожого позашляховика УАЗ і вантажівки УРАЛ.

Водночас “Мадяр” оголосив новий збір – планується зібрати 22,6 мільйона гривень на 1000 таких комплексів.