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“Птахи Мадяра” показали як застосовують оптоволоконні дрони з тепловізійною оптикою
17 Лютого 2025 09:27
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Ворожий УАЗ в прицілі оптоволоконного FPV / Кадр з відео
Ворожий УАЗ в прицілі оптоволоконного FPV / Кадр з відео

Бійці 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем “Птахи Мадяра” застосовують оптоволоконні дрони з тепловізійною оптикою для знищення російської техніки.

Відео бойової робити опубліковано на сторінках бригади у соцмережах.

На записі оператор FPV-дрона точним ударом уразив ворожий танк, захований у гаражі, провівши апарат крізь камуфляжну сітку та влучивши у моторно-трансмісійне відділення. Внаслідок атаки танк загорівся.

Також у відео зафіксовано знищення російської самохідної артилерійської установки 2С19 “Мста-С” у напівзруйнованому ангарі, ураження ствола танка, гаубиці, а також знищення ворожого позашляховика УАЗ і вантажівки УРАЛ.

Водночас “Мадяр” оголосив новий збір – планується зібрати 22,6 мільйона гривень на 1000 таких комплексів.


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