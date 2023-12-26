Економіка

ПриватБанк продає 60 000 “безнадійних” кредитів фізичних осіб

26 Грудня 2023 10:27
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ПриватБанк

ПриватБанк вирішив продати понад 60 000 кредитів фізичних осіб, які перестали обслуговувати свої зобов’язання.

Про це повідомила пресслужба банку.

Загальний обсяг портфеля становить близько 500 млн грн (тобто йдеться про невеликі кредити, в середньому – на 8000 грн), його виставлять на продаж на початку 2024 року.

Кредити, які банк продасть, були видані фізичним особам без забезпечення. Їх визнали безнадійними й уже списали шляхом формування резервів.

У портфелі не буде кредитів, за якими боржниками є військовослужбовці, мобілізовані та мешканці територій, на яких проводяться активні бойові дії або які є тимчасово окупованими.

Заступниця голови правління ПриватБанку Лариса Чернишова пояснила продаж тим, що витрати банку на подальше супроводження цих кредитів занадто дороге – з урахуванням судових зборів воно буде коштувати більше, ніж банк може заробити на продажу.

“Мова йде виключно про кредити, класифіковані як безнадійні. Тобто свого часу банк пропонував цим клієнтам програми реструктуризації, проводив роботу з погашення заборгованості, використовуючи всі інструменти, включаючи примусове стягнення”, – сказала вона.

Кредити продадуть на відкритих торгах з покроковим зниженням ціни на державній платформі СЕТАМ, вони включатимуть лише тіло кредиту та нараховані відсотки. До участі у торгах допустять фінансові компанії, які мають ліцензію на надання коштів у позику та/або послуги з факторингу.


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