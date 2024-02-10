Економіка

ПриватБанк не працюватиме до 5-ї ранку

10 Лютого 2024 16:12
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ПриватБанк
Відділення ПриватБанку на Оболоні в Києві / Фото з Facebook ПриватБанка

В ніч на 11 лютого ПриватБанк проводить регламентні роботи у Приват24: сервіси будуть на паузі до 5 ранку. Про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

Для безпечної та якісної роботи своїх цифрових сервісів, ПриватБанк проводить регламентні роботи в Приват24 в ніч на 11 лютого 2024 року.

Під час проведення робіт 11 лютого з 1:00 до 5:00 ранку додаток та web-версія Приват24 будуть тимчасово недоступні.

Зазвичай регламентні роботи в банку проводяться у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте користуватися Приват24, радимо зробити це заздалегідь, чи відкласти на декілька годин. Дякуємо за розуміння!


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