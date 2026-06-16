У Варшаві підпалили український ресторан: нападників зафіксували камери

У Варшаві невідомі підпалили український ресторан Mur Mur. Про інцидент повідомив польський підрозділ NEXTA із посиланням на власника закладу Олексія Костильова.

За його словами, рано-вранці 15 червня двоє чоловіків у капюшонах і масках розбили скло у вхідних дверях ресторану, проникли всередину та розлили легкозаймисту рідину на підлогу й меблі. Після цього вони підпалили приміщення.

Nieznani sprawcy podpalili ukraińską restaurację w Warszawie



Wczesnym rankiem 15 czerwca nieznani sprawcy włamali się do ukraińskiej restauracji Mur Mur w Warszawie i podpalili lokal.



Według właściciela, Ołeksija Kostylewa, dwóch mężczyzn w kapturach i maskach wybiło szklaną… pic.twitter.com/3cMFC9uGDW Реклама Реклама June 16, 2026

У закладі спрацювала система пожежогасіння, а рятувальники оперативно прибули на місце події. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Нападників зафіксували камери відеоспостереження. За словами власника ресторану, один із чоловіків згодом повернувся до закладу, сфотографував палаючий ресторан, після чого зняв капюшон і подивився прямо в камеру.

Записи з камер спостереження вже передані правоохоронцям.

Наразі поліція встановлює обставини інциденту та розшукує причетних до підпалу.

Попри завдані збитки, власники ресторану заявили, що планують відновити роботу закладу найближчими днями.