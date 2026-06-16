“Металіст 1925” змінив назву на “Харків”

Футбольний клуб «Металіст 1925» оголосив про зміну назви та відтепер виступатиме під брендом «Харків».

Про це повідомили в клубі, назвавши ребрендинг логічним етапом розвитку команди, яка була заснована у 2016 році для збереження професійного футболу в місті.

У клубі зазначили, що за майже десять років існування «Металіст 1925» пройшов шлях від аматорського колективу до учасника найвищого рівня українського футболу, а нова назва має чіткіше підкреслювати зв’язок із містом.

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«Клуб переходить до формату, у якому більш чітко представляє місто Харків у цілому — його людей, характер і сучасну реальність, а не окрему історичну лінію», — йдеться в повідомленні.

У клубі наголошують, що зміна назви не означає відмову від власної історії. Весь шлях «Металіста 1925» з 2016 року залишається частиною ідентичності команди та її фундаментом.

Нова айдентика побудована навколо літери «Х», яка є одним із символів Харкова. У клубі зазначають, що в її дизайні використані елементи конструктивізму, характерного для архітектури міста. Також у логотипі закладені образи щита та шолома як символів захисту і сили.

Президент клубу Богдан Бойко заявив, що рішення про ребрендинг стало результатом багаторічного розвитку команди та необхідності більш чіткого позиціонування.

«Футбольний клуб “Харків” — це чітка позиція: ми представляємо місто, його людей, його характер і його сьогодення. Для нас це усвідомлений вибір і відповідальність, яку клуб бере на себе», — зазначив він.

За словами Бойка, клуб зберігатиме спадковість і продовжуватиме історію «Металіста 1925», водночас розвиваючи її у новому форматі.

У клубі також заявили про амбітні спортивні цілі, серед яких боротьба за призові місця в Українській Прем’єр-лізі, Кубок України та вихід до єврокубків.

«Харків» — це ти», — підсумував президент клубу у своєму зверненні до вболівальників.