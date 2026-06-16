Україна має 3-4 місяці, щоб виснажити Росію і отримати перевагу на фронті, — Немічев

Засновник спецпідрозділу ГУР МО України KRAKEN Костянтин Немічев вважає, що Україна має шанс отримати перевагу у війні до настання зими, якщо зможе зберегти нинішню динаміку виснаження російських сил.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Немічева, наразі противник поступово виснажується, а його втрати залишаються вищими за темпи мобілізації.

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Він також зазначив, що фронт значною мірою стабілізувався, а українські сили системно завдають ударів по логістиці противника та нарощують технологічну перевагу на полі бою.

«Якщо спиратися на поточну ситуацію на фронті — такий сценарій виглядає реалістичним. Але все залежить від того, чи зможе ворог знайти рішення, щоб вирівняти ситуацію», — зазначив Немічев.

Він наголосив, що Україна повинна продовжувати тиск на Росію не лише на фронті, а й в економічній сфері, завдаючи ударів по військово-промисловому комплексу та логістичних маршрутах ворога.

За словами засновника KRAKEN, ключовим завданням залишається руйнування логістики противника.

«Наша ключова задача — “висушити” логістику ворога. Якщо немає логістики, передній край починає ізолюватися», — пояснив він.

Немічев навів як приклад дані перехоплень, які, за його словами, свідчать про проблеми російських операторів дронів із забезпеченням паливом для генераторів, необхідних для заряджання акумуляторів.

Також він припустив, що одним із варіантів для Росії може стати масштабна мобілізація, однак такий крок, на його думку, здатен посилити внутрішню напругу в російському суспільстві.

Окремо Немічев звернув увагу на те, що за останній місяць, за його словами, Україна втратила 14 квадратних кілометрів території, але водночас звільнила майже 100 квадратних кілометрів.

«У нас зараз є 3-4 місяці, щоб наростити перевагу на фронті, виснажити противника настільки, щоб він остаточно втратив можливість підтримувати темп цієї війни», — підсумував він.