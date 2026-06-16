Пальне за талонами і ліміти на АЗС: Генштаб оцінив наслідки ударів по паливній галузі РФ

Сили оборони України продовжують системно завдавати ударів по паливно-енергетичному комплексу та військовій логістиці Росії, що вже призводить до суттєвих економічних і логістичних втрат для країни-агресора.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі заявили, що станом на червень 2026 року удари по цілях на відстані понад 1500 кілометрів від українського кордону переростають у системний фінансовий, технологічний та логістичний тиск на Росію.

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За даними військових, українські сили вже уразили 16 великих російських нафтопереробних заводів і терміналів, а також зупинили роботу понад 40 технологічних установок.

У Генштабі зазначають, що через міжнародні санкції Росія має труднощі з відновленням пошкодженого обладнання. На цьому тлі, за даними ОПЕК, видобуток нафти в РФ знизився до річного мінімуму — 9,009 млн барелів на добу.

Окремо військові звернули увагу на проблеми з пальним у російських регіонах та на окупованих територіях України. Зокрема, бензин АІ-95 став дефіцитним у тимчасово окупованому Криму та на Луганщині, де його, за твердженням Генштабу, вже відпускають за картками.

Також повідомляється про обмеження продажу пального на автозаправних станціях у Курській, Бєлгородській та Псковській областях Росії — до 20 літрів на один автомобіль.

Крім того, у Генштабі стверджують, що найбільші російські аеропорти стикаються зі скороченням запасів авіаційного пального, через що запроваджуються обмеження на заправку літаків.

Українські військові також заявили, що через дефіцит обладнання та наслідки ударів російський уряд дозволив виробництво бензину стандарту «Євро-3», який поступається сучасним екологічним і технологічним вимогам.

У Генштабі наголосили, що кожен пошкоджений нафтопереробний завод, нафтобаза чи установка переробки безпосередньо впливають на забезпечення російської армії паливом, а також скорочують доходи, які Росія використовує для фінансування війни проти України.

«Сили оборони продовжують системно позбавляти ворога можливості вести загарбницьку війну», — зазначили у Генеральному штабі.