        Суспільство

        Різниця до 13 градусів: на заході завтра — грози й зливи, на сході збережеться спека

        Галина Шподарева
        17 Серпня 2026 22:04
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        Злива у Львові / Фото: Facebook "Вечірній Львів"
        Злива у Львові / Фото: Facebook "Вечірній Львів"

        18 серпня в більшості областей України очікуються дощі та грози, в окремих районах можливі град і шквали 15–20 м/с. На заході місцями прогнозують значні дощі, тоді як на південному сході та сході опадів удень не очікується.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        У ніч з понеділка на вівторок дощитиме у західних областях. Удень опади поширяться на більшу частину країни, крім південного сходу та сходу.

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        Вдень на заході місцями очікуються значні дощі, грози, в окремих районах — град і шквали 15–20 м/с.

        Вітер буде південний, у західних областях із переходом на північно-західний, 7–12 м/с.

        Температура вночі становитиме +15…+20 °C. Вдень очікується +28…+33 °C, у західних областях та на Житомирщині — +20…+25 °C.

        Погодна мапа України на 18 серпня / Фото: Укргідрометцентр

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