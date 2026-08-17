Різниця до 13 градусів: на заході завтра — грози й зливи, на сході збережеться спека

18 серпня в більшості областей України очікуються дощі та грози, в окремих районах можливі град і шквали 15–20 м/с. На заході місцями прогнозують значні дощі, тоді як на південному сході та сході опадів удень не очікується.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У ніч з понеділка на вівторок дощитиме у західних областях. Удень опади поширяться на більшу частину країни, крім південного сходу та сходу.

Реклама

Реклама

Вдень на заході місцями очікуються значні дощі, грози, в окремих районах — град і шквали 15–20 м/с.

Вітер буде південний, у західних областях із переходом на північно-західний, 7–12 м/с.

Температура вночі становитиме +15…+20 °C. Вдень очікується +28…+33 °C, у західних областях та на Житомирщині — +20…+25 °C.