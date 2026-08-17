РФ атакувала Одещину у кілька хвиль: п’ятеро постраждалих

“Справа дуже темна”: батько Кузьми Скрябіна розповів, що думає про ДТП, у якій загинув син

Зеленський затвердив першу частину кадрових призначень у ЗСУ: ще кілька рішень попереду

На інших локаціях пошкоджено ресторан. Там відомо про ще одного постраждалого.

У результаті цієї атаки постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних хлопців. Усіх госпіталізували.

Внаслідок російських ударів знищено приватний житловий будинок, ще кілька розташованих поруч будинків пошкоджено.