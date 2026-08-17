        Події

        РФ атакувала Одещину у кілька хвиль: п’ятеро постраждалих

        Галина Шподарева
        17 Серпня 2026 19:43
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        Рятувальники на місці російського удару / Фото: Одеська ОВА
        Рятувальники на місці російського удару / Фото: Одеська ОВА

        17 серпня упродовж дня російські війська кількома хвилями атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, серед них двоє підлітків.

        Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        Внаслідок російських ударів знищено приватний житловий будинок, ще кілька розташованих поруч будинків пошкоджено.

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        У результаті цієї атаки постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних хлопців. Усіх госпіталізували.

        На інших локаціях пошкоджено ресторан. Там відомо про ще одного постраждалого.

        На місцях працюють рятувальні та екстрені служби, триває ліквідація наслідків атак.

        Пошкоджений внаслідок удару РФ будинок / Фото: Одеська ОВА

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