        Суспільство

        Намагалися лікуватися вдома: на Закарпатті двоє людей померли від лептоспірозу

        Галина Шподарева
        17 Серпня 2026 16:10
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        Палата лікарні / Фото: depositphotos
        Палата лікарні / Фото: depositphotos

        У Закарпатській області зафіксували два смертельні випадки лептоспірозу. В обох випадках люди пізно звернулися по медичну допомогу та намагалися лікуватися вдома.

        Про це повідомили у Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

        Лептоспіроз може маскуватися під застуду або грип. Серед симптомів, за яких необхідно негайно звертатися по медичну допомогу:

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        • раптове підвищення температури до 39–40 °C;
        • сильний біль у м’язах, особливо в литках;
        • сильний головний біль та загальна слабкість;
        • почервоніння очей;
        • жовтяниця — пожовтіння шкіри та білків очей.

        Бактерія може потрапити в організм від мишей та щурів через подряпини на шкірі або слизові оболонки під час контакту із забрудненою водою, землею чи продуктами.

        У центрі зазначили, що лептоспіроз успішно лікується, якщо терапію розпочати у перші дні. При появі симптомів радять одразу звертатися до лікаря та повідомляти про можливий контакт із водою або гризунами.


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