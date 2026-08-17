Намагалися лікуватися вдома: на Закарпатті двоє людей померли від лептоспірозу

У Закарпатській області зафіксували два смертельні випадки лептоспірозу. В обох випадках люди пізно звернулися по медичну допомогу та намагалися лікуватися вдома.

Про це повідомили у Закарпатському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Лептоспіроз може маскуватися під застуду або грип. Серед симптомів, за яких необхідно негайно звертатися по медичну допомогу:

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раптове підвищення температури до 39–40 °C;

сильний біль у м’язах, особливо в литках;

сильний головний біль та загальна слабкість;

почервоніння очей;

жовтяниця — пожовтіння шкіри та білків очей.

Бактерія може потрапити в організм від мишей та щурів через подряпини на шкірі або слизові оболонки під час контакту із забрудненою водою, землею чи продуктами.

У центрі зазначили, що лептоспіроз успішно лікується, якщо терапію розпочати у перші дні. При появі симптомів радять одразу звертатися до лікаря та повідомляти про можливий контакт із водою або гризунами.