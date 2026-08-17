У Конго спалах Еболи став найсмертоноснішим в історії країни: понад 2,3 тисячі загиблих

Спалах Еболи в Демократичній Республіці Конго став найсмертоноснішим в історії країни. За останніми урядовими даними, від вірусу померли 2325 людей, а кількість підтверджених випадків зросла до 4945.

Про це повідомляє France 24.

За попередню добу в країні виявили ще 101 випадок захворювання. Це вже 17-й спалах Еболи в історії ДР Конго, і наприкінці липня він також став найбільшим за кількістю підтверджених випадків.

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Нинішній показник смертності перевищив 2299 смертей, зафіксованих під час спалаху 2018–2020 років, який до цього вважався найтяжчим в історії країни.

Спалах офіційно оголосили 15 травня. Менш ніж за три місяці кількість померлих перевищила 2000. Для порівняння, під час епідемії Еболи у Західній Африці у 2014–2016 роках для досягнення тисячі смертей знадобилося майже п’ять місяців.

Нинішній спалах спричинений видом вірусу Bundibugyo, проти якого немає схвалених вакцин чи методів лікування. За урядовими даними, частка смертей серед підтверджених випадків зросла приблизно з 20% на початку червня до 46%.

Фахівці зазначають, що це не свідчить про те, що вірус став смертоноснішим. Причинами називають проблеми з епідеміологічним наглядом, пізнє виявлення хворих та обмежений доступ до медичної допомоги.