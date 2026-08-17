Поліція назвала попередню причину ДТП із двома BMW у Києві та показала момент зіткнення

17 серпня, близько 11:30, на вулиці Великій Васильківській у Києві зіткнулися BMW X3 та BMW X7, після чого одна з автівок вилетіла на літню терасу закладу та перекинулася. У ДТП постраждав 36-річний водій BMW X3, його госпіталізували.

Про це повідомили в поліції Києва.

За даними джерел “Української правди”, учасниками аварії стали колишній “смотрящий” за Лук’янівським СІЗО Кирило Островський та директор департаменту розвитку футболу УАФ Богдан Городнюк.

Реклама

Реклама

За попередніми даними поліції, 36-річний водій BMW X3, виїжджаючи з другорядної дороги на вулицю Велику Васильківську, не виконав вимоги знаків “Дати дорогу” та “Рух праворуч”. У результаті він зіткнувся з BMW X7, яким керував 31-річний чоловік.

Після удару BMW X3 втратив керування, вилетів на літній майданчик закладу громадського харчування та перекинувся.

Серед відвідувачів закладу та перехожих постраждалих немає. Травми дістав 36-річний водій, його госпіталізували у задовільному стані.

36-річного водія перевірять на стан сп’яніння. Водій BMW X7 був тверезий.