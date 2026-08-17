Поліція назвала попередню причину ДТП із двома BMW у Києві та показала момент зіткнення

17 серпня, близько 11:30, на вулиці Великій Васильківській у Києві зіткнулися BMW X3 та BMW X7, після чого одна з автівок вилетіла на літню терасу закладу та перекинулася. У ДТП постраждав 36-річний водій BMW X3, його госпіталізували.
Про це повідомили в поліції Києва.
За даними джерел “Української правди”, учасниками аварії стали колишній “смотрящий” за Лук’янівським СІЗО Кирило Островський та директор департаменту розвитку футболу УАФ Богдан Городнюк.
За попередніми даними поліції, 36-річний водій BMW X3, виїжджаючи з другорядної дороги на вулицю Велику Васильківську, не виконав вимоги знаків “Дати дорогу” та “Рух праворуч”. У результаті він зіткнувся з BMW X7, яким керував 31-річний чоловік.
Після удару BMW X3 втратив керування, вилетів на літній майданчик закладу громадського харчування та перекинувся.
Серед відвідувачів закладу та перехожих постраждалих немає. Травми дістав 36-річний водій, його госпіталізували у задовільному стані.
36-річного водія перевірять на стан сп’яніння. Водій BMW X7 був тверезий.