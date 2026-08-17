На Одещині чоловіка на смерть засипало зерном

17 серпня на одному з підприємств в Ізмаїлі загинув 54-річний перевізник. Чоловіка засипало зерном під час його вивантаження з причепа вантажівки.

Про це повідомили в ГУНП в Одеській області.

За даними поліції, чоловік прибув на підприємство по зерно. Під час вивантаження збіжжя з причепа вантажівки його засипало. Постраждалий загинув на місці.

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Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 272 КК України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

У межах провадження призначать низку експертиз. Тіло чоловіка направили на судово-медичне дослідження для встановлення точної причини смерті.